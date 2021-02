vor 8 Minuten

Deutsche Kombinierer holen Silber im Teamwettbewerb

Das DSV-Quartett Terence Weber, Fabian Rießle, Eric Frenzel und Vinzenz Geiger bejubelt die Silbermedaille bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Gold geht an Norwegen, Bronze an Österreich.