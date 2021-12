Deutsche Handballnationalmannschaft trainiert in Großwallstadt

In etwas mehr als einem Monat geht es für die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer zur EHF Euro 2022. Die Europameisterschaft wird im Januar in Ungarn und der Slowakai ausgetragen. Um sich darauf vorzubereiten, hat Bundestrainer Alfred Gislason 18 Spieler für den zweiten Trainingslehrgang der deutschen Handball-Nationalmannschaft nominiert. Die nominierten Spieler trainieren am 6. Dezember im Sportpark Großwallstadt im Landkreis Miltenberg.

Vorbereitung auf die EHF Euro 2022

"Am Nikolaustag können wir weitere zwei Trainingseinheiten für die Spieler mit auf unseren Weg aufnehmen", sagt Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes. "Zudem haben die Trainer und die Spieler an diesem Tag die Gelegenheit, weitere wichtige Inhalte voranzutreiben." Bundestrainer Alfred Gislason, Co-Trainer Erik Wudtke und Torwarttrainer Mattias Andersson werden vor Ort weitere Eindrücke sammeln, mit Blick auf die anstehende EHF Euro 2022.

Bundestrainer nominiert 18 Handball-Spieler

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat folgende Spieler nominiert: Moritz Strosack (HBW Balingen-Weilstetten), Christoph Steinert (HC Erlangen), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Patrick Zieker (TVB 1898 Stuttgart), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Sebastian Firnhaber (HC Erlangen), David Schmidt (Bergischer HC), Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Tim Zechel (HC Erlangen), Lukas Stutzke (Bergischer HC), Joel Birlehm (SC DHfK Leipzig), Alexander Weck (Bergischer HC), Till Klimpke (HSG Wetzlar), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Renars Uscins (SC Magdeburg), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig).