Deutsche Handballer starten WM-Countdown

15 WM-Spiele in der Münchner Olympiahalle

In Deutschland wird in Köln, Hamburg, Berlin und München gespielt. Deutschland bestreitet seinen Vorrundenspiele in Berlin, in der bayerischen Landeshauptstadt trägt die Vorrundengruppe B ihre 15 Partien aus.

Topfavorit in der Gruppe ist der zweimalige Handball-Weltmeister und amtierende Europameister Spanien. Aber auch Kroatien, Weltmeister 2003 und zweifacher Olympiasieger, ist ein ernstzunehmender Titelkandidat. Daneben spielen Mazedonien, Island, Bahrain und Japan in München.

Japan und Mazedonien eröffnen die Gruppe B am 11. Januar, das vermeintliche Spitzenspiel zwischen Spanien und Kroatien ist gleichzeitig die letzte Partie der Vorrundengruppe am 17. Januar. Täglich finden drei Spiele statt, die drei bestplatzierten Teams jeder Vorrundengruppe in die Hauptrunde ein.

Deutschland gegen Weltmeister Frankreich

Deutschland trifft in der Vorrunde auf den sechsmaligen und amtierenden Weltmeister Frankreich, den zweimaligen Weltmeister Russland, Serbien, Brasilien und Korea.