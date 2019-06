Deutsche Handballer feiern deutlichen Quali-Erfolg

Beste Werfer waren vor mehr als 7.000 Zuschauern Johannes Golla mit sechs Treffern sowie Philipp Weber und Marian Michalczik (beide fünf Tore). Im Mittelpunkt stand aber vor allem das Comeback von Rechtsaußen Tobias Reichmann, auf den der Bundestrainer bei der Weltmeisterschaft überraschend verzichtet hatte. Der Ex-Europameister von der MT Melsungen steuerte drei Treffer bei, vergab aber auch zwei Siebenmeter. "Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Wir haben uns ausgesprochen", sagte der 31-Jährige vor der Partie.

Coach Christian Prokop verzichtete wie schon beim 40:25 in Israel am Mittwoch auf viele Etablierte um Kapitän Uwe Gensheimer und testete erneut die zweite Garde. Die jungen Wilden machten vor allem in der ersten Halbzeit auf dem Weg zur EM und den Olympischen Spielen 2020 in Tokio auf sich aufmerksam. Die DHB-Auswahl ließ den Gästen kaum eine Chance. Bereits nach acht Minuten stand es 5:0. Auch defensiv ging die DHB-Auswahl konsequent zu Werke. Im Tor ließen Andreas Wolff, der den erkrankten Dario Quenstedt kurzfristig ersetzte, und nach der Pause Till Klimpke wenig zu und begeisterten mit einigen Paraden.

"40 Minuten lang war ich wie in Israel mächtig beeindruckt, danach war etwas Schlendrian drin. Aber es war trotzdem eine sehr gute Woche und eine sehr schöne Quali." Bundestrainer Christian Prokop

16:5-Führung zur Halbzeit

Über 7:2 und 12:3 warf Deutschland schon bis zur Halbzeit einen deutlichen 16:5-Vorsprung heraus. In Abschnitt zwei gingen Prokops Männer nicht mehr ganz so konsequent zu Werke, bauten den Vorsprung trotzdem kontinuierlich aus.

Europameisterschaft im Januar 2020

Die EM-Endrunde findet in Österreich, Schweden und Norwegen 2020 vom 10. bis 26. Januar 2020 statt. Die Vorrunde der Europameisterschaft wird im norwegischen Trondheim ausgetragen. Die deutschen Gruppengegner werden am 28. Juni in Wien ausgelost.