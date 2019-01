Deutsche Handballer bestehen WM-Test

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat ihr vorletztes Testspiel vor der Heim-WM gewonnen. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop gewann in Hannover gegen Tschechien mit 32:24 (17:13). Nach einigen Problemen sicherte ein erfolgreicher Schlussspurt den Sieg im ersten Länderspiel des neuen Jahres. Vor 9.967 Zuschauern war Kapitän Uwe Gensheimer mit zehn Treffern der beste Torschütze für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Beim EM-Sechsten Tschechien trafen Ondrej Zdrahala und Dieudonne Mubenzem (je 5) am häufigsten.

WM-Auftaktspiel am 10. Januar

Bis zum Auftaktspiel am 10. Januar in Berlin gegen ein vereintes Korea-Team wartet noch jedoch noch viel Arbeit auf Prokop und seine Spieler. Die WM-Generalprobe findet am Sonntag (06.01.) in Kiel im Testspiel gegen Argentinien statt. Danach wird Prokop seinen Kader von 18 auf 16 Spieler kürzen.