Deutsche Handballer beenden WM-Vorrunde mit Sieg gegen Serbien

Die deutschen Handballer haben sich mit einem lockeren Erfolg gegen Serbien auf die Hauptrunde der Heim-WM eingestimmt. "Es waren fünf fantastische Spiele oder zehn fantastische Tage", lautete die erste positive Zwischenbilanz des Bundestrainers. Das Team setzte sich im abschließenden Vorrundenspiel in Berlin mit 31:23 (16:12) gegen die Serben durch, die bereits vor dem Spiel keine Chance mehr auf den Einzug in die Zwischenrunde hatten. Beste Werfer für die DHB-Auswahl waren Matthias Musche mit fünf Toren sowie Paul Drux und Jannik Kohlbacher mit jeweils vier Toren.

"Es war eine schwere Vorrundengruppe, dass wir da so durchgehen mit der 3:1-Punktausbeute und dem guten Torverhältnis - das ist eine ganz tolle Sache." Bundestrainer Christian Prokop

Verschnaufpause für einige Stammspieler

Ein Handball-Spektakel bekamen die 13.500 Zuschauer beim Abschied der deutschen Mannschaft von der Berliner Mercedes-Benz Arena allerdings nicht zu sehen. Stattdessen gönnte Prokop einigen seiner Stammspieler mit Blick auf die Hauptrunde eine Verschnaufpause.

Der Bundestrainer nutzte die Partie für ein paar Experimente, die sich aber nicht alle als erfolgreich erwiesen. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Steffen Weinhold durfte der junge Franz Semper im rechten Rückraum beginnen, nach einigen unglücklichen Anfangsminuten musste der 21-Jährige aber erstmals Fabian Wiede weichen. Torhüter Silvio Heinevetter, der bei dieser WM zum ersten Mal von Beginn an spielen durfte, zeigte dagegen eine starke Leistung. Mit etlichen Paraden bewahrte er die deutsche Mannschaft vor weiteren Gegentreffern. Stammtorhüter Andreas Wolff wurde fast die komplette Partie über geschont.

Nächster Gegner noch offen

Die Abschlussplatzierung der deutschen Mannschaft in der Gruppe A und der erste Gegner in der nächsten WM-Phase am Samstag (20.30 Uhr) standen zum Ende der Partie noch nicht fest. Treffen kann die DHB-Auswahl dabei auf den Europameister Spanien, den Ex-Weltmeister Kroatien oder Island.