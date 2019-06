Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener gewann das Play-off-Rückspiel gegen Kroatien in Hamm/Westfalen mit 25:21 (14:9). Das Hinspiel in Koprivnica war am Sonntag 24:24 ausgegangen. Lokalmatadorin Alicia Stolle war mit sechs Treffern vor 2131 Zuschauern in ausverkaufter Halle die beste Werferin der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). n Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio hoffen.