"Wir haben als Trainerteam ein paar Dinge gesehen. Da müssen wir schauen, wie wir diese Positionen besetzen. Man muss auch sehen, wie sich das Gesicht der Mannschaft vielleicht verändert", sagte die Bundestrainerin: "Die Veränderungsprozesse, die wir mit dieser jungen Mannschaft eingeleitet haben, wollen wir kontinuierlich fortsetzen."

Die Bundestrainerin deutete nach dem 1:2 im Viertelfinale gegen Schweden an, dass "die eine oder andere mit dem Gedanken spielt, aufzuhören in der Nationalmannschaft". Wer das sein wird, verriet die 51-Jährige nicht. Ein großer Umbruch wie nach der WM 2011 oder Olympia 2016 steht aber nicht an. Eher ein Umbruch light.

Kommt die Rücktrittswelle?

So gut wie sicher ist, dass die mit 33 Jahren älteste Spielerin im WM-Kader, Lena Goeßling, ihre Karriere in der deutschen Nationalmannschaft beenden wird. Auch Verena Schweers, die im Mai 30 wurde, könnte andere Pläne haben. Die Essenerin Marina Hegering (29), die nach fast sechs Jahren Pause wegen einer Fersenverletzung erst in diesem Jahr ihr A-Länderspieldebüt gefeiert hatte und mitten im Beruf steht, hat sich ebenfalls noch nicht zu ihrer Zukunft geäußert. Gut möglich, dass ihre internationale Laufbahn nach nur acht Länderspielen in diesem Jahr schon wieder beendet ist.

Neue Hoffnungsträgerinnen

Voss-Tecklenburg hob noch einmal Giulia Gwinn hervor. Am kommenden Dienstag wird die vielseitige Freiburgerin, die ab Sommer für Bayern München spielt, 20 Jahre alt und hat alle fünf WM-Spiele über die volle Distanz bestritten. "Giulia hat wieder alles reingeworfen, ein gutes Turnier gespielt", meinte "MVT", die auch die noch 17-jährige Lena Oberdorf (Essen) und Klara Bühl (18) lobte. Beide hatten mehr Spielanteile als erwartet und stehen wie weitere Talente für die Zukunft. Dazu gehören auch Lena Lattwein (Hoffenheim/19) und Sydney Lohmann (FC Bayern/18), die für die WM schon auf Abruf standen.