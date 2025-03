Last-Minute-Jubel: Nürnberg Ice Tigers im Play-off-Viertelfinale

Die Nürnberg Ice Tigers haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder das Viertelfinale erreicht. Im dritten und entscheidenden Duell der Pre-Play-offs mit den Schwenninger Wild Wings um den letzten freien Platz in der Finalrunde setzten sich die Franken mit 4:2 (1:0, 0:0, 3:2) durch. In den Play-offs der besten Acht fordert der zweimalige Vizemeister ab Sonntag Hauptrundengewinner ERC Ingolstadt heraus.

Nürnbergs zweiter Sieg auf eigenem Eis

Treffer von Ryan Stoa (12.), Cole Maier (48.) sowie Jeremy McKenna und erneut Stoa (beide 59.) ließen Nürnberg jubeln. Das Team von Trainer Mitch O'Keefe hatte bereits das Auftaktmatch der Play-off-Ausscheidung 4:3 gewonnen, doch die Wild Wings wehrten danach auf eigenem Eis den ersten Matchball der Ice Tigers mit einem 3:1-Erfolg ab und erzwangen das Entscheidungsspiel.

In Nürnberg jedoch reichten den Schwarzwäldern die Tore von Boaz Bassen (51.) und Jordan Murray (55.) nicht zur zweiten Play-off-Teilnahme seit ihrer DEL-Rückkehr vor zwölf Jahren.

Auch Straubing und München in Play-offs

Neben dem Bayern-Vergleich zwischen Ingolstadt und Nürnberg beginnen am Sonntag auch die drei anderen Best-of-seven-Serien im Play-off-Viertelfinale. Dabei treffen Titelverteidiger Eisbären Berlin und die Straubing Tigers, Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven und die Kölner Haie sowie die Adler Mannheim und der EHC Red Bull München aufeinander.