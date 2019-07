Deutsche Eishockey-Liga: Nürnberg startet gegen Meister Mannheim

Am 13. September (19.30 Uhr) starten die Klubs in die 26. Saison der DEL. Meister Mannheim reist nach Nürnberg. Der von den Adlern entthronte Serienmeister München bekommt es in einem oberbayerisch-schwäbischen Derby mit dem Vorjahres-Halbfinalisten Augsburger Panther zu tun. Für den ERC Ingolstadt beginnt die Saison bei den Schwenninger Wild Wings. Die Straubing Tigers empfangen die Krefeld Pinguine zum ersten Duell.

Die Hauptrunde der 26. DEL-Saison endet mit dem 52. Spieltag am 8. März 2020. Ab dem 11. März 2020 beginnen die Play-offs. Ein mögliches siebtes Spiel der Finalserie würde am 30. April 2020 stattfinden.