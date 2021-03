Deutsche Eishockey-Liga: München siegt in Ingolstadt

Es war das vierte und letzte Aufeinandertreffen in der Hauptrunde: Der EHC Red Bull München gastierte beim ERC Ingolstadt. Die Gäste aus München gewannen das Top-Duell souverän mit 5:2 (3:0, 1:1, 1:1). Damit nahmen sie erfolgreich Revanche für das 2:3 nach Penaltyschießen am Donnerstag. Damit konnte der EHC die Schanzer in der Süd-Gruppe der Deutschen Eishockey-Liga vorerst wieder distanzieren.

Für den EHC trafen Yannic Seidenberg (7. und 41. Minute), Justin Schütz (10.), Philip Gogulla (13.) und Patrick Hager (40.). Bei den Hausherren markierten der Kanadier Louis-Marc Aubry (37.) und der US-Amerikaner Wayne Simpson in der 43. Minute die Tore.

München Tabellenzweiter, Ingolstadt Dritter

Durch den Sieg festigten die Münchner mit 40 Punkten Platz zwei in der Süd-Staffel hinter dem souveränen Tabellenführer Adler Mannheim (48). Die Panther aus Ingolstadt liegen mit vier Zählern Rückstand auf München auf Rang drei. Die ersten vier Teams pro Gruppe ziehen in die Playoffs ein.