Deutsche Eishockey-Liga: Meister München schlägt Nürnberg

Mit 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) entschied der Titelverteidiger das Spiel in Nürnberg für sich und verbesserte sich in der Tabelle auf Platz fünf. Ex-Meister ERC Ingolstadt, wie München gut in die Saison gekommen, mühte sich unterdessen zu einem 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung gegen die Grizzlys Wolfsburg. Ingolstadt bleibt punktgleich mit München Vierter, Wolfsburg ist nach der fünften Niederlage nacheinander Vorletzter.

Nationalspieler Hager mit zwei Vorlagen

In Nürnberg leitete Olympia-Silbermedaillengewinner Yannic Seidenberg (6.) den Sieg für München ein. Außerdem trafen Trevor Parkes (12.), Keith Aulie (24.) und John Mitchell (59.). Patrick Hager, beim jüngsten 2:1 n.V. gegen die Kölner Haie noch Schütze des entscheidenden Tores, glänzte am Mittwoch mit zwei Vorlagen. Ingolstadt hatte zwar deutlich mehr Torschüsse als Wolfsburg (31:15), doch Zählbares sprang dabei zunächst nicht heraus. In der Overtime war es Jerry D'Amigo (65.), der dem ERC den Extrapunkt sicherte.