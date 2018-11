Deutsche Eishockey-Liga: Meister München gewinnt gegen Berlin

Für die Münchner, die schwach in die neue Saison gestartet waren, ist es der sechste Sieg in Folge. Der Meister bleibt weiterhin hartnäckigster Verfolger von Spitzenreiter Adler Mannheim. Maximilian Kastner, Mark Voakes und Patrick Hager sorgten mit ihren Toren für den Sieg der Gastgeber gegen den Finalgegner der vergangenen Saison. Für die Berliner traf Mark Cundari.

Bereits am Donnerstag (01.11.18) hatten die Augsburger Panther den 16. Spieltag mit einer Heimpartie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven eröffnet. Durch einen 4:1-Sieg bleibt auch Augsburg in der Spitzengruppe der Liga, nur zwei Punkte hinter München. Alle weiteren Partien des 16. Spieltags finden am heutigen Freitag um 19.30 Uhr statt.

Der 16. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga