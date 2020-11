Deutsche Eishockey-Liga entscheidet im November über Saisonstart

Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) hat einen neuen Termin zur PLanung der Saison 2020/21 festgelegt. Am 19. November soll eine Entscheidung fallen, wann und mit welchem Modus die Liga starten soll.

"An dem Tag werden die Klubs gemeinsam entscheiden, ob wie zuletzt geplant in der zweiten Dezemberhälfte und mit wie vielen Klubs wir in die Saison starten können. Zudem soll ein Modus festgelegt werden", wird DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke zitiert.

Eishockey abhängig von Zuschauereinnahmen

Klubs und Liga hadern in der Coronazeit besonders mit den Bedingungen: Im Eishockey machen Zuschauereinnahmen über 30 Prozent der Erlöse der Vereine aus. Angesichts der unklaren Situation, ob und wieviele Zuschauer in die Arenen dürfen, wurde der Saisonstart schon zwei Mal verschoben, zuletzt auf Mitte Dezember.

13 von 14 Klubs beantragen Soforthilfe

Alle DEL-Klubs bis auf den EHC München haben einen Antrag auf Soforthilfe, "den "Corona-Zuschuss", aus dem Sportpaket des Bundes gestellt. "Vier Anträge wurden bisher bewilligt", bestätigte Tripcke Anfang der Woche gegenüber der ARD-Sportschau.

Der Bund hat einen Hilfsfonds von 200 Millionen Euro bereitgestellt für die Profiklubs im Eishockey, Handball, Basketball und Volleyball und in der 3. Fußball-Liga. Maximal 800.000 Euro werden pro Verein vergeben.

Deutschland-Cup und Testturnier

Am Wochenende rutscht in Deutschland erstmals seit Monaten testweise wieder der Puck übers Eis. Beim Deutschland Cup in Krefeld tritt neben zwei deutschen Teams coronabedingt mit Lettland aber nut ein internationaler Gegner an. In der kommenden Woche startet dann ein DEL-Testturnier mit acht der 14 Klubs.