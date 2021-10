Deutsche Eishockey Liga besorgt über zahlreiche Corona-Fälle

Nach den zahlreichen Coronafällen wird der Spielplan in der DEL gehörig durcheinandergewirbelt. Die Verantwortlichen versuchen sich auf die neue Situation einzustellen. In einer kurzfristig anberaumten Krisensitzungen sollen Pläne für die Abwendung des Worst Case erstellt werden: "Wir besprechen sowohl intern mit unseren Beratern als auch mit den 15 Clubs alle Optionen schnellstmöglich. Dass nun durchgeimpfte Spieler, teilweise sogar trotz negativer Tests, von den Gesundheitsämtern in Quarantäne geschickt wurden, ist eine neue Situation", hieß es in einem Statement der DEL am Donnerstag.

Die neue Lage erfordere neue Überlegungen. Möglich ist, dass die Zahl der Testungen wieder hochgefahren wird. Auch doppelt Geimpfte, die in Absprache mit der Berufsgenossenschaft in der Regel nicht getestet werden, könnten demnächst wieder zu Abstrichen gebeten werden

Positive Fälle trotz Vorsichtsmaßnahmen

Am Morgen war bekannt geworden, dass wegen zahlreicher Corona-Fälle in der Mannschaft für Spieler, Trainer und Betreuer bei den Düsseldorfern eine fünftägige Quarantäne angeordnet wurde. "Trotz aller getroffenen Vorsichtsmaßnahmen sind nun auch wir von positiven Fällen betroffen", sagte Sportdirektor Niki Mondt. "Die nun angeordnete Quarantäne ist sinnvoll, um weitere Ansteckungen zu verhindern." Als Folge dessen wurden die Spiele der DEG gegen die Straubing Tigers am Freitag (19.30 Uhr) und bei den Nürnberg Ice Tigers am Sonntag (16.30 Uhr) abgesagt.

22 Coronafälle beim EHC München

Erst vor wenigen Tagen war ein Corona-Ausbruch beim EHC Red Bull München bekannt geworden. Dort waren zuletzt 16 Spieler sowie sechs Personen aus dem Betreuer- und Trainerstab positiv auf das Virus getestet worden. Auch hier mussten mehrere Spiele verschoben werden. München und Düsseldorf hatten am 24. September gegeneinander gespielt.