DEL: Augsburger Panther trennen sich von Trainer Dent

Zehn Niederlagen in Folge und der Absturz auf Tabellenplatz zwölf waren zu viel: Ted Dent ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr Trainer der Augsburger Panther. Sportdirektor Larry Mitchell übernimmt den Job an der Bande. "Perspektivisch werden wir die Stelle des Cheftrainers und Sportdirektors wieder trennen", sagte Geschäftsführer Lothar Sigl.

"Zu schnell in die falsche Richtung"

Zur Erklärung heißt es auf der AEV-Homepage: "Mit Ted Dent wollten wir auf der Trainerposition wieder für mehr Konstanz zu sorgen. Die Saison hatte mit 17 Zählern aus zehn Partien auch vielsprechend begonnen, die Hoffnung auf ein besseres Jahr war bei allen spürbar. Nach dem gefeierten Derbysieg in München Mitte Oktober ging es dann zu schnell in die falsche Richtung."

Dent war im Mai als Nachfolger von Christof Kreutzer vorgestellt worden. Der Kanadier hatte mit den Augsburgern zunächst 17 Zähler aus ersten zehn Partien geholt. Seitdem kam kein Punkt dazu. Zuletzt gab es am Dienstagabend eine 3:4-Niederlage bei den Löwen in Frankfurt. Am Freitag gegen Straubing wird bereits Larry Mitchell an der Bande stehen.