Augsburger Panther: Mitchell nach Rettung wieder Sportdirektor

Nach dem sportlichen Klassenerhalt strukturieren sich die Augsburger Panther für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) um. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, lässt Larry Mitchell den Trainerjob wieder ruhen und konzentriert sich ausschließlich auf seine Arbeit als Sportdirektor. In dieser Funktion stellt der Deutsch-Kanadier nun den Kader für die neue Saison auf und sucht nach einem Cheftrainer.

Mitchell begann Anfang 2024 seine zweite Amtszeit in Augsburg. Ende November übernahm er das Traineramt von Ted Dent, der aufgrund von zehn Niederlagen am Stück entlassen worden war.

Klassenerhalt am finalen Spieltag

Mit "riesengroßer Erleichterung" hatte Augsburg am finalen Spieltag der Hauptrunde die Klasse gehalten. "Jetzt gilt es, die abgelaufene Saison schnell aufzuarbeiten und die nötigen Konsequenzen zu ziehen", sagte Mitchell.

Der 57-Jährige war bereits von 2007 bis Ende 2014 Cheftrainer in Augsburg und damals auch als "GM Sports" in sportlicher Verantwortung. 2010 feierte der Klub mit dem Gewinn der Vizemeisterschaft den größten Erfolg seiner Geschichte.