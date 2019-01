Deutsche Biathlon-Männer verpassen Podest

Gegen Johannes Thingnes Bö hatte auch im Sprint von Antholz keiner eine Chance. Der Norweger kam nach 23:53,9 Minuten mit einer Strafrunde ins Ziel. Hinter ihm landeten sein Landsmann Erlend Bjöntegaard (+17,5 Sekunden) und der Franzose Antonin Guigonnat (+20,2 Sekunden).

Die deutschen Biathleten taten sich vor allem am Schießstand schwer und konnten sich für die Weltcup-Verfolgung deshalb keine idealen Ausgangspositionen herausarbeiten. Arnd Peiffer (2 Schießfehler) geht als bester Deutscher auf Rang neun mit einem Rückstand von 44 Sekunden auf Bö in die Loipe. Aufgeben will der Olympiasieger aber nicht: "Ein bisschen was ist noch drin, ich werde wieder angreifen." Erik Lesser wurde 31., Sprint-Weltmeister Benedikt Doll nach fünf Schießfehlern nur 58.