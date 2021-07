Deutsche Basketballer lösen Olympia-Ticket

Deutschland rettet Vorsprung über die Zeit

Im Schlussviertel schwanden bei beiden Mannschaften die Kräfte, die Partie wurde immer nervöser. Minutenlang gab es gar keine Punkte auf beiden Seiten. Auf acht Punkte wuchs der Vorsprung zweieinhalb Minuten vor dem Ende. Brasilien ließ sich dank sicherer Drei-Punkt-Schützen aber nicht so abschütteln, wie es das DBB-Team erhofft hatte.

Es war Andreas Obst, der nach einer Auszeit von Bundestrainer Henrik Rödl den Vorsprung erstmals im Schlussviertel auf zehn Punkte hochschraubte. Robin Benzing erhöhte mit Freiwürfen auf zwölf. Eineinhalb Minuten vor Spielende war Tokio greifbar nah.

Diesen Vorsprung ließ sich die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr nehmen. 75:64 hieß es am Ende in Split - das DBB-Team tritt im August bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio an.

In Tokio spielt die DBB-Auswahl in der Gruppe B gegen Australien, Nigeria und den Sieger eines weiteren Qualifikationsturniers in Belgrad. Im Finale stehen sich dort Gastgeber Serbien und Italien gegenüber.