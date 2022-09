Deutsche Basketballer gewinnen auch zweites Spiel bei Heim-EM

Nach schwachem Start drehten Deutschlands Basketballer doch noch auf. Der Lohn ist der zweite Sieg bei der Heim-EM. Gegen Bosnien-Herzegowina ist die Vielseitigkeit des Teams von Bundestrainer Herbert Trumpf. Beste deutscher Werfer vor rund 18 000 Fans in der ausverkauften Arena waren der derzeit vereinslose NBA-Spieler Schröder und Franz Wagner mit jeweils 18 Punkten. Für Bosnien spielten Jusuf Nurkic (21 Zähler) und Dzanan Musa (30) stark.

Starke zweite Halbzeit

Entscheidend für den Sieg war der Start in die zweite Halbzeit, die das deutsche Team mit einem 12:0-Lauf eröffnete. Schon am Sonntag geht es mit dem dritten Gruppenspiel gegen Mitfavorit Litauen weiter. Am Donnerstag hatte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert mit 76:63 gegen den Olympia-Zweiten Frankreich gewonnen.