Deutsche Akademie der Fußballkultur in Nürnberg ehrt Jogi Löw

Jogi Löw stünde als glaubwürdiger Botschafter für Integration. Sein Engagement auch Menschen mit Migrationshintergrund zum Erfolg zu führen, wirke bis heute in die kleinen Vereine, so Kicker Chef-Redakteur Jörg Jakob zur Begründung.

Insgesamt fünf Preise vergeben

Insgesamt werden fünf Preise vergeben. Sie sind mit insgesamt 30.000 Euro dotiert. Nationalspielerin Lena Oberdorf konkurriert mit den Fans des Bremer SV im Finale um den Fußballspruch des Jahres. Dieser wird während der Preisverleihungs-Gala am Freitag, den 28.Oktober vom Publikum direkt gewählt, gab Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König (CSU) bekannt.

Fußballbuch des Jahres

"Der große Traum. Drei Jungs wollen in die Bundesliga" von Ronald Reng ist das Fußballbuch des Jahres. Es erzählt von den Höhen und Tiefen auf dem Weg von den Fußball-Leistungszentren in die Bundesliga. Den easyCredit-Fanpreis für den Fanclub des Jahres 2022 vergibt die Jury an die "Weiß-braunen Kaffeetrinker*innen" vom FC St. Pauli, gegründet von zwei ehemaligen Alkoholikern, die auch anderen ein gesundes Leben als Fan ermöglichen wollen. Beim Fußball-Bildungspreis gewinnt mit "Nachspielzeit" ein Projekt für jugendliche Strafgefangene in Baden-Württemberg.

Gala zur Preisverleihung

Die Deutschen Akademie für Fußball-Kultur wird getragen vom Amt für Kultur und Freizeit der Stadt Nürnberg, dem Sportmagazin Kicker und der TeamBank AG. Die Gala zur Preisverleihung der Deutschen Fußball-Kulturpreise findet am 28. Oktober 2022 um 20 Uhr in der Nürnberger Tafelhalle statt.