Deutsche Absteiger nach Horror-Jahr "frustriert und genervt"

Joachim Löw redete acht Minuten auf seine Nations-League-Absteiger ein, dann begann die Vorbereitung auf den Abschluss eines Horror-Jahres. Ein Prestigesieg gegen die Niederlande am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Gelsenkirchen soll zumindest einen versöhnlichen Ausklang bescheren. Dann soll unter das schlechteste Länderspiel-Jahr in der DFB-Geschichte mit bereits sechs Niederlagen ein Schlussstrich gezogen werden.

"Frustriert und genervt"

"Ich bin froh, wenn ich endlich dieses Kapitel zuschlagen kann und es vorbei ist", sagte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff in Leipzig. Der durch den Erfolg der Niederlande gegen Weltmeister Frankreich (2:0) besiegelte Abstieg aus der Division A habe "genervt" und sei "frustrierend", so Bder 50-Jährige. Aber: "Wir müssen uns an die eigene Nase packen. Wir haben uns selber in diese Position gebracht." Nach dem historischen WM-Debakel ist der Sturz in die europäische Zweitklassigkeit ein weiterer Imageschaden für den erfolgsverwöhnten Verband und ein neues Gefühl für die Profis.

Nationalspieler enttäuscht

"Mir wurde gerade gesagt, dass bei uns in der Mannschaft außer Jonas Hector noch keiner die Erfahrung gemacht hat, abzusteigen", sagte Leon Goretzka: "Das fühlt sich natürlich nicht gut an." Sebastian Rudy fand es "sehr bitter". Das Ausland reagierte mit Verwunderung. "Das hättest du nie gedacht, dass du so etwas mal erlebst", schrieb die spanische Marca, während die italienische Gazzetta dello Sport titelte: "Für den deutschen Fußball schlägt die Stunde Null."

Löw leitet Umbruch ein

Löw hat den Umbruch beim viermaligen Weltmeister eingeleitet, diese Verjüngungskur wird weiter fortgesetzt. "Er hat Lust, neue Dinge anzugehen und neue Impulse zu setzen", sagte Bierhoff über den Bundestrainer, der schon das nächste Ziel ins Visier nahm. "Unser Blick richtet sich nach wie vor klar in Richtung der EM 2020, für die wir uns qualifizieren werden, und bei der wir wieder eine starke Mannschaft ins Turnier schicken wollen", sagte Löw. Die Auftritte in Frankreich (1:2) und gegen Russland (3:0) dienen als Mutmacher, auch wenn das DFB-Jahr nicht mehr zu retten ist. Ein Sieg gegen den Erzrivalen am Montag soll weiteren Rückenwind für die im März beginnende EM-Qualifikation und einen Platz in Lostopf 1 bei der Auslosung am 2. Dezember in Dublin bringen.

Thomas Müller mit Jubiläum

Der gegen Russland geschonte Marco Reus (Mittelfußprellung) und der verletzt ausgewechselte Hector (verstauchtes Sprunggelenk) waren wieder beim Training dabei. Julian Draxler wird hingegen nach einem Trauerfall in der Familie auch gegen Oranje fehlen. Für das Niederlande-Spiel dürften Toni Kroos, Mats Hummels und Nico Schulz in die Startelf rücken. Thomas Müller steht vor seinem 100. Länderspiel - ein besonderes Jubiläum in einem Seuchenjahr.