Deutsch-olympisches Jugendlager im Sportcamp Nordbayern zu Gast

Das Sportcamp Nordbayern in Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth begrüßt am Donnerstagnachmittag seine ersten Gäste. 40 junge Sportler zwischen 16 und 19 Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet werden am deutsch-olympischen-Jugendlager (DOJL) teilnehmen.

Vielfältiges Programm beim deutsch-olympischen Jugendcamp

Das zehntägige Programm ist vielseitig: Auf die jungen Sportlerinnen und Sportler warten Workshops und Gastvorträge zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Dabei geht es beispielsweise um Nachhaltigkeitskonzepte für Großsportveranstaltungen oder um die Herausforderungen der Olympischen Spiele in Peking. Geplant sind auch gemeinsame Wintersportaktivitäten in der Region, wie zum Beispiel Skilanglaufen, Schneeschuhwandern und Eislaufen. Mit einer kleinen Rallye sollen die Teilnehmenden am Freitagvormittag aber erst einmal den Ort Bischofsgrün kennenlernen.

Bewerbung muss durch Mitgliedorganisation unterstützt werden

Ausschlaggebend für die Teilnahme an dem Jugendlager waren sowohl außergewöhnliche sportliche Leistungen als auch herausragendes ehrenamtliches Engagement im Sport, heißt es seitens der Veranstalter. Zudem musste jede Bewerbung mit einer Befürwortung durch die Mitgliedsorganisationen unterstützt werden. Ausrichter sind die Deutsche Olympische Akademie (DOA) sowie die Deutsche Sportjugend (dsj) unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Sportcamp Nordbayern: Das ist geboten

Das Sportcamp Nordbayern in Bischofsgrün bietet auf 55.000 Quadratmetern ein breites In- und Outdoor Angebot. 105 Zimmer stehen zur Verfügung, wahlweise Einzel- oder Doppelzimmer, aber auch sogenannte Camp-Zimmer mit Stockbetten. Außerdem gibt es eine Dreifachturnhalle, Tennisplätze, Kletterwände sowie Beachanlagen für Volleyball, Handball und Fußball sowie einen Saunabereich.

Zudem können in den Seminarräumen des Camps Fortbildungen für Sportvereine, Fachverbände und Übungsleiter angeboten werden. Das neue Camp im Landkreis Bayreuth ist eines von vier Standorten des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) und gehört neben den Projekten in Inzell, am Spitzingsee (beides Oberbayern) und in Regen (Niederbayern) zu den sportlichen Aushängeschildern im Freistaat.