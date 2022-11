Derbyzeit in Straubing: NawaRos empfangen Vilsbiburg

Dass die Roten Raben in der eigenen Halle zum Auftakt Wiesbaden mit 3:1 schlugen, sorgte für wenig Verwunderung. Deutlich überraschender kam der Starterfolg der NawaRos. Die Straubingerinnen, die in der vergangenen Saison auf dem vorletzten Platz gelandet waren, gewannen in Aachen deutlich mit 3:0. Damit liegen die Straubinger aktuell sogar vor den Vilsbiburgerinnen in der Tabelle, wenn auch minimal.

Straubing mit Außenseiterchancen im Derby

Trotzdem gehen sie als Außenseiter ins Duell am Samstagabend mit den Roten Raben: "Mehr als ein Spiel verlieren, kann man an dem Tag auch nicht und deswegen haben wir da auch keine Angst vor, sondern gehen eher voll rein mit allem, was wir haben.", gibt sich Laura Rodwald angriffslustig.

Und die NawaRos haben einiges wiedergutzumachen. Nach der enttäuschenden letzten Saison ist nun ein neuer Trainer da. Lukasz Przybylak leitet die Geschicke bei den Straubingerinnen und versucht seinem Team vor dem Derby gleich den Druck zu nehmen. Seine Spielerinnen sollen vor allem "Spaß haben" beim Spielen. Mit Spaß um die Playoffs mitzuspielen, das scheint der Straubinger Ansatz dieses Jahr zu sein.