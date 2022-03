Derbysieg für Würzburger Kickers – Klarer Sieg im Toto-Pokal

Die Würzburger Kickers haben sich im Viertelfinale des Toto-Pokals gegen den FC 05 Schweinfurt am Ende deutlich mit 1:4 durchgesetzt und spielen im Halbfinale gegen FV Illertissen. So deutlich, wie das Ergebnis wirkt, war das Spiel gar nicht. Die Schweinfurter sind schon nach 5 Minuten durch Kristian Böhnlein in Führung gegangen. In der ersten Halbzeit waren die Schnüdel die klar bessere Mannschaft und hatten mehrere Möglichkeiten, die Führung sogar noch auszubauen.

Bruch in der Halbzeit

Nach der Halbzeit brachte Würzburgs Trainer Ralf Santelli zwei neue Spieler und das Blatt wendete sich. Vor allem der eingewechselte Stürmer Marvin Pourie sorgte für viel Unruhe im Schweinfurter Strafraum. In der 58. Minute erzielte Leon Schneider folgerichtig den Ausgleich. In der 68. besorgte Saliou Sané dann die 1:2-Führung und in der 85. Minute legte Daniel Hägele das 1:3 nach. In der Nachspielzeit fiel dann das 1:4 erneut durch Saliou Sané.

Schweinfurtern ging die Puste aus

Während den Würzburgern in der ersten Halbzeit kein einziger Torschuss gelang, lief es in der zweiten Halbzeit viel besser und gleichzeitig ließen die Kräfte der Schweinfurter spürbar nach. Und so konnten die rund 3.200 Zuschauer am Ende den Drittligisten aus Würzburg als verdienten Sieger beklatschen. Die Stimmung auf den Rängen war von Beginn an aufgeheizt. Die Partie musste in der zweiten Halbzeit für mehrere Minuten unterbrochen werden, weil die Kickers-Fans Bengalos gezündet hatten.

Würzburg im Halbfinale gegen Illertissen

Die Begegnung Schweinfurt gegen Würzburg war die letzte Partie der Viertelfinalrunde im Toto-Pokal. Ursprünglich war das Spiel für den 13. November 2021 angesetzt. Wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Kickers wurde die Partie erst jetzt ausgetragen. Die Würzburger Kickers treten im Halbfinale gegen Regionalligist FV Illertissen an. Das andere Halbfinale bestreiten der TSV 1860 München und der TSV Aubstadt. Der Sieger erhält einen der beiden Startplätze des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) für den DFB-Pokal.

Ungute Erinnerungen ans letzte Pokalspiel

An das letzte Pokalspiel der beiden Mannschaften im September 2018 haben vor allem die Schweinfurter schlechte Erinnerungen. 3:1 hieß es nach 90 Minuten im Sachs-Stadion. Sportlich hatte der FC 05 Schweinfurt die Würzburger Kickers im Toto-Pokal-Achtelfinale geschlagen. Weil die Schweinfurter nur drei der vier erforderlichen U23-Spieler im Kader hatten und damit gegen die Regeln verstießen, legten die Würzburger Protest ein und bekamen im Nachhinein den Sieg am „grünen Tisch“ zugesprochen.