Der zweite Wettkampftag in Tokio: Edelmetall für Schwimmerin

Diese Medaille kam für die deutsche Schwimmer völlig unverhofft. Eigentlich hatte die Cottbuserin Schott ihre Vorbereitung auf ihre Paradestrecke 100 Meter Brust ausgerichtet, auf der sie am Samstag zum Favoritenkreis gehört.

Para-Schwimmen: Schott holt Bronze über 200 Meter Lagen

Die 32-Jährige schwamm in 2:59,09 Minuten zu Bronze. Es gewann die Britin Maisie Summers-Newton in Weltrekordzeit von 2:56,68 Minuten vor der Ukrainerin Jeljzaweta Mereschko (2:58,04). Für Schott ist es bei der dritten Teilnahme die zweite Paralympics-Medaille. 2012 hatte sie in derselben Disziplin Silber gewonnen.

Erster Rückschlag für die Goalballer

Die deutschen Goalballer haben im Kampf um den Gruppensieg einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft mit Fabian Diehm und Thomas Steiger vom BVSV Nürnberg verlor gegen die Ukraine mit 5:11 (1:3). Trotzdem reicht vermutlich ein weiterer Sieg aus den verbleibenden Vorrundenspielen gegen Belgien (Samstag) und China (Montag) für den Einzug ins Viertelfinale. "Mein individuelles Ziel ist Gold, und ich spreche auch im Namen der Mannschaft, dass wir auf jeden Fall mit Gold nach Hause fliegen wollen", hatte Steiger vor der Partie gesagt.

Rollstuhlbasketball: Damen starten siegreich, Herren mit Pech

Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen sind mit einer starken Vorstellung in die Paralympics gestartet. Angeführt von Katharina Lang aus München und der Fahnenträgerin Mareike Miller (Essen) sowie Laura Katharina Fürst vom RBB München, ihrer Vereinskollegin Johanna Welin-Ryklin und der Ambergerin Svenja Mayer gelang gegen überforderte Australierinnen ein ungefährdeter und deutlicher 77:58 (45:25)-Erfolg.

Das Herrenteam schrammte knapp an einer Sensation vorbei. Gegen den Titel-Favoriten aus den USA unterlagen die deutschen Rollstuhl-Basketballer nur knapp und unglücklich mit 55:58 (28:22). Bester Werfer der deutschen Männer war der Bayreuther Thomas Böhme mit 19 Punkten.

Bahnradfahrer Teuber verpasst Finale in der Verfolgung klar

Fahnenträger Michael Teuber hat bei der Verfolgung auf der Bahn die Finalläufe klar verpasst. Mit 3:59,521 Minuten belegte der fünfmalige Paralympics-Sieger im Straßenrad nur Rang acht unter zehn Fahrern in der Qualifikation. Bei den vergangenen beiden Spielen hatte der 53-jährige Münchner seine erste Medaille auf der Bahn als Vierter und Fünfter nur knapp verpasst. Auch der Berliner Pierre Senska (3:50,016) verpasste als Sechster die Finals der vier Besten.

Dressurreiterin Dresing verpasst Bronze

Derweil verpasste die Dressurreiterin Heidemarie Dresing eine Medaille als Vierte knapp. Die mit 66 Jahren älteste deutsche Teilnehmerin wurde auf ihrem Pferd La Boum 20 Vierte.

Para-Tischtennis: Baus und Grebe als Gruppensieger in K.o.-Runde

Beim Tischtennis geht die deutsche Erfolgsserie weiter. Stephanie Grebe (Berlin) zog als Gruppensiegerin in die K.o-Runde ein. Die Zweite aus Rio ließ nach ihrem Auftaktsieg ein 3:0 gegen Moon Sung Keum (Südkorea) folgen. Die Berlinerin zog damit als eine der beiden besten Gruppensiegerinnen in der Startklasse sechs direkt ins Halbfinale ein. Da in Japan anders als noch 2016 in Rio der dritte Platz nicht ausgespielt wird, ist ihr zumindest die Bronzemedaille nicht mehr zu nehmen.

Der Rio-Silbermedaillengewinner Valentin Baus (Düsseldorf) hat als Gruppensieger das Viertelfinale erreicht. Der 25-Jährige gewann in der Startklasse fünf auch sein zweites Vorrundenspiel. Doch es gab auch Niederlagen: Thomas Rau (Solingen) und Björn Schnake (Thiede) hatten gegen Mitfavoriten keine Chance.