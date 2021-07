Der zweite Olympia-Tag: erste Medaillen für deutsches Team

Das deutsche Olympia-Team ist bei den Olympischen Spielen in Tokio erfolgreicher als in Rio aus den Startlöchern gekommen. Mit dem Gewinn von zwei Bronzemedaillen am zweiten Wettkampftag wurde eine Fehlstart-Debatte wie vor fünf Jahren im Keim erstickt.

Die Wasserspringerinnen Tina Punzel und Lena Hentschel sorgten für die erste deutsche Medaille: Die Europameisterinnen sicherten sich im Synchronwettbewerb vom Drei-Meter-Brett mit 284,97 Punkten Bronze.

Die deutschen Bogenschützinnen legten nach und bejubelten ebenfalls die Bronzemedaille: Das Trio mit Charline Schwarz aus Feucht, Lisa Unruh (Berlin) und Michelle Kroppen (Jena) besiegte im Duell um Rang drei das Team aus Belarus mit 5:1.

Das deutsche Team - Tops und Flops

Nur 13 Hundertstelsekunden fehlten Henning Mühlleitner über 400 Meter Freistil für die erste Beckenmedaille der Schwimmer seit 2008.

Ohne Probleme kam Tennis-Star Alexander Zverev gegen Lu Yen-Hsun aus Taiwan mit 6:1, 6:3 in die zweite Runde. Auch Dominik Koepfer steht nach dem Drei-Satz-Sieg gegen den Argentinier Facundo Bagnis in der nächsten Runde.

Svenja Weger aus Kiel führt überraschend nach zwei Wettfahrten im Laser Radial fünf Punkte vor der Topfavoritin Anne-Marie Rindom aus Dänemark.

Die deutschen Basketballer starteten mit einer Niederlage in ihr erstes olympisches Turnier seit 13 Jahren: Die Mannschaft von Trainer Henrik Rödl unterlag Italien mit 82:92.

Die Olympiastarter aus Bayern

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler aus Ingolstadt dominierte bislang die gesamte Konkurrenz und steht im Halbfinale. Auch der Augsburger Sideris Tasiadis erreichte im Canadier-Einzer mühelos das Halbfinale.

Zufriedenstellend verlief der Start für Laser-Weltmeister Philipp Buhl aus Sonthofen. Der 31-Jährige wurde in der ersten Wettfahrt Zehnter. Der zweite Durchgang wurde wegen zuviel Wind abgebrochen.

Weniger positiv starteten der Starnberger Clemens Wickler und Julius Thole ins olympische Beachvolleyball-Turnier. Das Duo verlor gegen die Italiener Paolo Nicolai/Daniele Lupo hauchdünn mit 1:2 (21:19, 19:21, 13:15).

Für Florettfechterin Leonie Ebert aus Würzburg war im Achtelfinale gegen die Ex-Weltmeisterin Alice Volpi (Italien) Endstation. Auch Tennis-Profi Philipp Kohlschreiber reichte eine ansprechende Leistung nicht zum Sieg gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas. Der 37-Jährige unterlag mit 3:6, 6:3, 3:6.