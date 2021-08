Der zehnte Tag in Tokio: Medaillenregen fürs Team Deutschland

Das deutsche Team - Tops und Flops

Zudem durften das DOSB-Team über zweimal Silber jubeln: Das Bahnrad-Duo Lea-Sophie Friedrich und Emma Hinze rasten hauchdünn an Olympia-Gold vorbei. Im Teamsprint mussten sie sich den Chinesinnen geschlagen geben, die zuvor schon einen neuen Weltrekord aufgestellt hatten.

Der deutsche Vierer fährt am Dienstag um Gold: Das Quartett mit Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Kröger stellte in 4:07,307 Minuten einen Weltrekord auf. In ihrem Vorlauf verbesserten die Deutschen die alte 4.000-Meter-Bestmarke (4:10,236 Minuten) um fast drei Sekunden.

Etwas überraschend gewann Kristin Pudenz die Silbermedaille im Diskus. Die 28-Jährige aus Potsdam landete mit der persönlichen Bestleistung von 66,86 Metern im fünften Versuch auf dem zweiten Platz. Den Sieg schnappte sich Valarie Allman (68,98) aus den USA.

Im Kampf um den Halbfinal-Einzug überzeugte Wasserspringer Martin Wolfram vom Drei-Meter-Brett. Fahnenträger Patrick Hausding schied überraschend schon im Vorkampf aus. Damit beendete der 32-Jährige seine Olympia-Karriere mit einer Enttäuschung.

Deutschlands Hockeyfrauen haben den Einzug ins Halbfinale verpasst. Gegen Argentinien kassierte das Team am Montag eine 0:3 (0:2)-Niederlage.

Aus deutscher Sicht sorgte Caterina Granz für das Highlight über die 1.500 Meter. In Saisonbestleistung von 4:06,22 Minuten kam die 27-Jährige als Neunte ihres Laufs ins Ziel und qualifizierte sich über die Zeit fürs Halbfinale. Davon war Hanna Klein weit entfernt. Die deutsche Meisterin wurde Letzte ihres Vorlaufs und blieb mit 4:14,83 Minuten zwölf Sekunden über ihrer persönlichen Bestzeit.

Vize-Europameister Fabian Heinle ist gehandicapt durch eine aufgetretene Muskelverletzung im olympischen Weitsprung-Finale in Tokio auf dem zwölften und letzten Platz gelandet. Der 27-jährige Stuttgarter kam nicht über die Weite von 7,62 Metern hinaus und erreichte damit nicht den Endkampf der besten Acht.

Für Hammerwerfer Tristan Schwandke war bereits in der Qualifkation Endstation. Der beste Versuch des Deutschen landete bei 73,77 m, was nicht zum Weiterkommen reichte. "Ich bin froh, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Es fehlten leider die letzten Körner", sagte Schwandke.

Die Olympiastarter aus Bayern

Die für Montag angesetzten Segel-Wettfahrten vor Enoshima wurden wegen fehlenden Windes abgesagt. Davon betroffen waren auch die Medaillenrennen der 49er FX der Frauen mit der Münchnerin Tina Lutz und der 49er der Männer. Die Rennen sollen am Dienstag nachgeholt werden.

Sportschütze Christian Reitz konnte das medaillenlose Abschneiden der Deutschen auch im letzten Wettbewerb nicht verhindern. Trotz der besten Vorkampfleistung des Rio-Olympiasiegers landete der Regensburger in seiner Paradedisziplin Schnellfeuerpistole nach starker Quali auf Rang fünf.

Anna Schell, WM-Dritte von 2019, hat bei den olympischen Ringerwettbewerben eine Viertelfinalniederlage kassiert. Die Aschaffenburgerin, die für den SC Isaria Unterföhring kämpft, verlor gegen Ex-Weltmeisterin Alla Tscherkassowa aus der Ukraine in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm durch eine Schulterniederlage.