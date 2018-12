Der vorläufige Kader für die Handball-WM steht

Fast erwartungsgemäß ist der zuletzt formstarke, derzeit aber verletzte Rückraumspieler Michael Kraus (Mittelhandbruch) nicht dabei. "Er hat uns die Entscheidung schwer gemacht", sagte Prokop. Die Verletzung sei ein "Mitgrund. Sie birgt ein Risiko." Ansonsten verzichtete Prokop auf Überraschungen. Die zuletzt verletzten Berliner Paul Drux und Fabian Wiede wurden ebenso nominiert wie der zuletzt nicht berücksichtigte Europameister Kai Häfner (TSV Hannover-Burgdorf). Zwölf Spieler aus dem 2016er-Europameister-Kader sind dabei.

15 WM-Spiele in der Münchner Olympiahalle

In Deutschland wird in Köln, Hamburg, Berlin und München gespielt. Deutschland bestreitet seine Vorrundenspiele in Berlin, in der bayerischen Landeshauptstadt trägt die Vorrundengruppe B ihre 15 Partien aus. Topfavorit in der Gruppe ist der zweimalige Handball-Weltmeister und amtierende Europameister Spanien. Aber auch Kroatien, Weltmeister 2003 und zweifacher Olympiasieger, ist ein ernst zunehmender Titelkandidat. Daneben spielen Mazedonien, Island, Bahrain und Japan in München.

Deutschland gegen Weltmeister Frankreich

Deutschland trifft in der Vorrunde auf den sechsmaligen und amtierenden Weltmeister Frankreich, den zweimaligen Weltmeister Russland, Serbien, Brasilien und Korea. Der neue Handball-Weltmeister wird vom 10. bis zum 27. Januar ausgespielt.

Das vorläufige deutsche WM-Aufgebot

Tor: Andreas Wolff/THW Kiel, Silvio Heinevetter/Füchse Berlin, Dario Quenstedt/SC Magdeburg, Johannes Bitter/TVB Stuttgart

Kreis: Patrick Wiencek/THW Kiel, Hendrik Pekeler/THW Kiel, Jannik Kohlbacher/Rhein-Neckar Löwen, Erik Schmidt/Füchse Berlin, Johannes Golla/SG Flensburg-Handewitt

Rückraum rechts: Steffen Weinhold/THW Kiel, Franz Semper/SC DHfK Leipzig, Kai Häfner/TSV Hannover-Burgdorf, Christoph Steinert/HC Erlangen

Rückraum Mitte: Martin Strobel/HBW Balingen-Weilstetten, Fabian Wiede/Füchse Berlin, Paul Drux/Füchse Berlin, Tim Suton/TBV Lemgo, Niclas Pieczkowski/SC DHfK Leipzig

Rückraum links: Steffen Fäth/Rhein-Neckar Löwen, Finn Lemke/MT Melsungen, Fabian Böhm/TSV Hannover-Burgdorf, Philipp Weber/SC DHfK Leipzig, Sebastian Heymann/Frisch Auf Göppingen

Rechtsaußen: Tobias Reichmann/MT Melsungen, Patrick Groetzki/Rhein-Neckar Löwen

Linksaußen: Uwe Gensheimer/Paris Saint-Germain, Matthias Musche/SC Magdeburg, Marcel Schiller/Frisch Auf Göppingen