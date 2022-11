Der Videobeweis: Macht er so überhaupt Sinn?

Zwei Beispiele vom letzten Wochenende: Beim Spiel der Eintracht gegen Dortmund übersieht der Schiedsrichter ein klares Foul im Strafraum. Frankfurts Lindström setzt zum Schuss an, Adeyemi rempelt ihn von hinten um – das ganze Stadion hat es gesehen, doch statt Elfmeter für die Eintracht entscheidet der Schiedsrichter auf Handspiel von Lindström. Der Kölner Keller schweigt.

Ein paar Stunden zuvor bekommt Mainz gegen die Bayern einen mehr als fragwürdigen Elfmeter zugesprochen. Nach einem ewig langen Videobeweis. Keine Einzelfälle in dieser Saison – gefühlt an jedem zweiten Spieltag steht der VAR im Mittelpunkt – viele rufen nach einer Reform. Denn laut Regelwerk darf der VAR nur "bei klaren und offensichtlichen Fehlentscheidungen oder schwerwiegenden übersehenen Vorfällen" eingreifen.

VAR sollte Fußball gerechter machen

Die Frage: Wo ist da die Grenze? Wer legt sie fest? Sollten nicht auch strittige, vielleicht sogar spielentscheidende Situationen in die Bewertung einfließen? Die Fans diskutieren leidenschaftlich, schließlich wurde der Videobeweis eingeführt mit dem Ziel den Fußball gerechter zu machen.

Unterm Strich hat er das auch geschafft sagen seine Befürworter. Viele verteufeln ihn, halten ihn in der derzeitigen Form oft für eine Farce. Wieder andere sind unentschlossen: Würden noch mehr Unterbrechungen den Fußball vielleicht gerechter, den Stadionbesuch aber extrem unattraktiv machen? Macht zu viel Kontrolle den Fußball kaputt? Gehören Fehler einfach dazu?

Die Frage der Woche

Macht der Videobeweis, so wie er derzeit ausgeführt wird, Sinn? Oder müssen dringend Reformen her?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 5. November, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.