Der Vergleich hinkt: Choupo-Moting trifft auf seinen Vorgänger

Als Robert Lewandowski den FC Bayern verließ, wurde viel spekuliert: Wer soll den polnischen Weltfußballer beim Rekordmeister ersetzen? Viele Namen wurden gehandelt - Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba. Dass ein Lewy-Ersatz in den eigenen Reihen zu finden wäre, glaubten die wenigsten.

Am Ende verpflichteten die Bayern als "Königstransfer" Sadio Mané vom FC Liverpool. Doch der Senegalese ist kein klassischer Mittelstürmer wie Lewandwoski. Trainer Julian Nagelsmann verzichtete auf die "klassische Neun". Zu Beginn der Saison funktionierte das auch, aber nach einem starken Saisonauftakt des deutschen Meisters stotterte es im Sturm, viele Chancen und Punkte wurden liegen gelassen - eine Debatte um einen angeblich fehlenden Stoßstürmer beim FCB entfachte in Fußball-Deutschland.

Choupos-Motings jüngste Bilanz: Drei Spiele, vier Tore

Nagelsmann stellte sein System um und setzt wieder auf einen klassischen Mittelstürmer: Eric Maxim Choupo-Moting brachte mit seinen vier Treffern aus drei Spielen die Bayern wieder zurück in die Erfolgsspur. Kaum einer sah in dem Kameruner eine echte Alternative nach dem Abgang Lewandowskis zum FC Barcelona. Jetzt feiert er mitten im Herbst seinen zweiten Frühling. "Seit Choupo drin ist, harmonieren wir da vorne sehr gut. Er trifft, das ist wichtig für das Selbstvertrauen, das hilft uns sehr", lobte Serge Gnabry den 33-Jährigen.

"Es gibt kein wirkliches Geheimnis. Wir trainieren alle sehr gut. Ich freue mich, dass es so gut auf dem Platz klappt." Eric Maxim Choupo-Moting, FC Bayern München

Am Mittwoch (21.00 Uhr/BR24 Radio-Livereportage) könnte es im Camp Nou nun zum direkten Duell zwischen Choupo-Moting und Lewandowski und dessen FC Barcelona kommen. "Gegen Barcelona ist immer etwas Besonderes. Wir müssen das Spiel zu 100 Prozent ernst nehmen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Wiedersehen mit Lewy", sagte der Stürmer.

"Rekordmann" Lewandowski in anderen Sphären

Den direkten Vergleich mit dem ein Jahr älteren Polen, der für die Bayern zwischen 2014 und 2022 an die 300 Pflichtspieltore erzielte, wird Choupo-Moting zwangsläufig verlieren. Eins zu eins ist der Pole wohl von niemandem zu ersetzen. Der Kameruner hat nun zwar in drei Pflichtpartien hintereinander getroffen. Als Nachweis für internationale Klasse taugen die Partien gegen Freiburg, Augsburg und Hoffenheim aber nur bedingt.

Choupo-Moting kam 2020 von Paris St. Germain zum FC Bayern - als Backup für Lewandowski. Lange bekam er kaum Einsatzzeiten - bis jetzt. Wird aus dem einstigen Backup nun also eine Dauerlösung? Der 1,91 Meter große Athlet hat dem Rekordmeister zuletzt als Torschütze, Vorlagengeber und Anspielstation in vorderster Linie geholfen. Eine Startelfgarantie - so wie sie Lewandowski de facto hatte - gibt es für "Choupo" aber dennoch nicht.

Von Startelfgarantie noch weit entfernt

Ob der Kameruner spielt oder nicht "kommt auch ein bisschen auf den Gegner an und wie wir sonst drum herum spielen", so Nagelsmann. Womöglich sitzt der Kameruner am Mittwoch schon wieder auf der Bank. Die Bayern sind für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert, Nagelsmann könnte dem 33-Jähringen nach drei Startelf-Einsätzen in nur sieben Tagen eine Pause verordnen. "Er ist nach der langen Zeit noch nicht so im Rhythmus", sagte der Coach, "und kann nicht alle drei Tage 70, 80 Minuten spielen".