Der UEFA Regions Cup - Bayernauswahl vertritt Deutschland

Wieso repräsentiert eine bayerische Auswahl die deutsche Mannschaft?

Aus jedem UEFA-Mitgliedsverband nimmt eine Regionalauswahl am UEFA Regions Cup teil. Welche Regionalauswahl aus Deutschland an den Start geht, ist vom DFB konkret festgelegt: Am UEFA Regions Cup nimmt immer eine Auswahl des DFB-Landesverbandes teil, dessen U18-Junioren-Auswahl im Vorjahr das U18-Junioren-Sichtungsturnier gewonnen hat. 2017 haben sich an der Sportschule Duisburg-Wedau die bayerischen Nachwuchstalente durchgesetzt. Dass die Zwischenrunde des UEFA Regions Cup in Bayern stattfindet, wurde von der UEFA per Losverfahren bestimmt.

Um den Kader für den UEFA Regions Cup zusammenzustellen, konnten sich Spieler über verschiedene Wege bewerben. Die Bewerbungsphase für Bayern- und Landesliga-Spieler zwischen 19 und 40 Jahren aus Bayern, die bis dato maximal in der Bayernliga spielen und weder Lizenz-, noch A-Nationalspieler gewesen sein dürfen, ist abgeschlossen. Insgesamt haben sich 40 Spieer beworben.