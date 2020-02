Der TSV 1860 München zeigt in Zwickau ein sehenswertes 2:2

Eine Flanke von Prince Owusu (10.) landete abgefälscht durch ein Zwickauer Bein am linken Pfosten. Dressel hämmerte die Kugel auf den gegnerischen Kasten, FSV-Schlussmann Johannes Brinkies (21.) konnte durch eine starke Parade zur Ecke klären. Auf der anderen Seite segelte ein Schuss von Morris Schröter (26.) nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Der FSV zeigte sich wieder aktiver. Ein Treffer von Owusu wurde wegen Stürmerfoul abgepfiffen. Kurz darauf zappelte die Kugel dann doch im Tor. Sascha Mölders (37.) erzielte das 1:0. Unbeeindruckt vom Führungstor schlugen die Hausherren (45.) zurück, Maurice Hehne hämmerte per Dropkick ein zum Ausgleichstreffer.

Treffer auf beiden Seiten, Pfosten und Hiller verhindern das 3:2

Auch in der zweiten Hälfte blieb es ein Spiel auf Augenhöhe mit zahlreichen Offensivaktionen auf beiden Seiten. Stefan Lex (49.) brachte den TSV nach vorne. David Frick (57.) erzielte den erneuten Ausgleich. Nur der Pfosten (75.) verhinderte das 3:2 durch Ali Odabas. Der 1860-Keeper Marco Hiller parierte (89.) im Eins-gegen-Eins gegen Johannes Dörfler und brachte die gerechte Punkteteilung damit ins Ziel.