21.12.2018, 18:37 Uhr

Der TSV 1860 München erwartet den 1. FCK

Beim letzten Drittliga-Spiel in diesem Jahr geht's im Stadion an der Grünwalder Straße für den TSV 1860 München gegen den 1.FC Kaiserslautern. Das Team von Daniel Bierofka soll nochmal zeigen, was es kann. Zu sehen live im BR Fernsehen!