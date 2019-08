Der TSV 1860 München erkämpft einen Punkt gegen den SV Meppen

Zwei Mal lag der Ball in Halbzeit eins sogar im Tor der Meppener. Erst nickte Gebhart vermeintlich ein (37.), dann Berzel (45.). Beide Male pfiff Schiedsrichter Benedikt Kempkes aber ab. Vor Gebharts Kopfball hatte Mölders Uerdingens Torwart Domaschke attackiert, Berzel stand vor seinem Treffer im Abseits. Doch auch ohne diese beiden Aufreger-Situationen lag die Löwen-Führung mehrmals in der Luft.

Mit zunehmenden Spielzeit erarbeiteten sich aber auch die Gäste aus Meppen beste Chancen. Vor allem in der Schlussphase wackelte der Löwen-Punktgewinn dann doch. Der gut aufgelegte Löwen-Torwart Bonmann (73.) und die Latte (83.) verhinderten eine Löwen-Pleite. Auf der anderen Seite hatte Mölders in der Nachspielzeit doch noch das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an SV-Torwart Domaschke.