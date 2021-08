Der Traum von Olympia: Hofer Fans feuern Kanutin Gebhardt an

Drei Uhr morgens – da haben sich die meisten Menschen in Hof am Samstagfrüh nochmal entspannt in ihren Betten umgedreht und einfach weiter geschlafen. Doch 50 Frauen, Männer und Kinder sind bereits hellwach: Sie wollen das wohl bisher wichtigste Rennen der Hofer Kanutin Melanie Gebhardt miterleben. Live. Gebhardt startet im Kajak-Vierer bei Olympia in Tokio. Und die Familie der 27jährigen Sportlerin hat ein Public-Viewing für Freunde in einem Vereinsheim am Hofer Stadtrand organisiert.

Auch die große Schwester hat schon Olympia-Erfahrung

"Ich habe kein Auge zugetan, ich bin zu nervös", sagt Mutter Ines Gebhardt lachend während mitten in der Nacht die Tische mit schwarz-rot-goldenen Tüchern schmückt, dazu Original Olympia-Bierdeckel. Vater Reinhold Gebhardt organisiert Weißwürste und frische Brötchen. Und Melanies Schwester Steffi denkt an ihre eigene Olympia-Erfahrung, die junge Frau mit Down-Syndrom war bei den Weltspielen der Special Olympics 2011 in Athen, da hat sie zweimal Silber gewonnen - ebenfalls im Kajak-Fahren.

Fachsimpeln über Chancen der Kanutin in Tokio

Welche Chancen nun Melanie Gebhardt in Tokio hat – darüber wird an den Tischen vor der großen Leinwand ausgiebig gefachsimpelt. Gebhardt wechselte für ihr großes Ziel Olympia bereits als 15-Jährige ans Internat beim Bundesstützpunkt des SC DHfK Leipzig. "Von Platz 1 bis 5 ist alles drin. Die Konkurrenz ist stark, aber ein bisschen Glück gehört ja auch dazu", da sind sich nicht nur Günther Meyer und Albert Müller einig. Die beiden Trainer vom Faltbootclub Hof erinnern sich noch gut an den Beginn der Karriere von Melanie Gebhardt. Mit gerade mal acht Jahren hat sie 2002 bei einem Ferienkurs am Hofer Untreusee zum ersten Mal in einem Kanu gesessen.

Die kleine Melanie mit dem großen Talent träumt von Olympia

Und nur wenige Wochen später hat die kleine Melanie mit dem großem Talent auf sich aufmerksam gemacht. "Wir haben gleich unsere erste Regatta gewonnen", erzählt ihre langjährige Trainingspartnerin Marie Throne. Weitere Siege auf bayerischen, süddeutschen Meisterschaften folgten - und als sie und Melanie dann 2004 gemeinsam vor dem Fernseher saßen und zum ersten Mal bewusst Olympische Spiele miterlebten, da sei das Feuer entfacht worden. "Es war ein diffuser Kindheits-Traum. Und dass er jetzt für Melli Wirklichkeit geworden ist, ist cool."

Hoferin im prestigeträchtigen Kanu-Finale

Und dann wird es mucksmäuschenstill beim privaten Public-Viewing am Hofer Stadtrand. Von der Regatta-Strecke in Tokio ertönt um Punkt 3.07 Uhr das Startsignal für das Halbfinale. Und knapp anderthalb Minuten später großer Jubel: Der Kajak-Vierer der deutschen Damen mit Sabrina Hering-Pradler, Melanie Gebhardt, Jule Hake und Tina Dietze hat sich mit Rang drei hinter der starken Konkurrenz aus Ungar und Belarus den Platz für das prestigeträchtige Finale gesichert. Das beginnt gerade mal nur zwei Stunden später.

Olympia-Sportlerinnen zwischen Anspannung und Lockerung

Während sich die Fans in Hof nun in Ruhe Kaffee, Kuchen und Weißwürsten schmecken lassen, müssen die vier Kajak-Fahrerinnen in Tokio in der Pause zwischen Halbfinale und Finale die richtige Balance zwischen Anspannung und Lockerung finden. "Sie fahren sich erstmal drei, vier Kilometer im Boot aus, damit das Laktat im Körper abgebaut wird, sich die Muskeln wieder lockern", erklärt der langjährige Faltbootclub-Trainer Günther Meyer das übliche Programm. Danach gebe es für die Leistungssportlerinnen noch eine leichte Physiotherapie.

Viele Olympia-Teilnehmer aus halb Europa zu Gast in Hof

Und schon ist es 5.17 Uhr – das Hofer Fan-Publikum hat bei der Live-Übertragung aus Tokio inzwischen bei weiteren Kanu-Rennen mitgefiebert, kennen sie doch in Hof viele Weltmeister und Olympioniken wie Ronny Rauhe, Sebastian Brendel oder Tina Dietze höchstpersönlich. Denn die legendäre Regatta, die der Faltbootclub Hof seit über 20 Jahren immer im September zum Saison-Ende ausrichtet, zieht Sportlerinnen und Sportler aus halb Europa an.

Gebhardt im warmen und welligen Olympia-Becken

Und nun heißt es Daumendrücken für Melanie Gebhardt und ihre Teamkolleginnen. Auf der Regattastrecke von Tokio regnet es mittlerweile heftig, viel Abkühlung wird das aber kaum bringen. Schon die Wassertemperatur liegt bei fast 30 Grad, doch die Hitze sei für Melli kein Problem, sagt ihre Mutter Ines. Eine Herausforderung sei aber die äußerst wellige Rennstrecke im Hafenbecken, es strömt ständig Meereswasser ein.

Bronzemedaille für Hoferin scheint zum Greifen nah

Das deutsche Boot bringt sich in Tokio auf Bahn sieben in Position – direkt neben dem hochfavorisierten Team aus Neuseeland. Im Hofer Vereinsheim schwillt der Applaus an, als sich die Fernseh-Kamera auf Melanie Gebhardt richtet. Während ihr Vater Reinhold den Blick auf die große Leinwand richtet, steht Mutter Ines etwas abseits direkt am kleinen Laptop – ihrer Tochter so nah wie möglich. Kraftvoll ziehen die Kanutinnen ihre Paddel in Tokio durchs Wasser, die Freunde in Hof klatschen, feuern laufstark an. Zwischendurch scheint die Bronzemedaille für das deutsche Team greifbar nah. Am Ende fehlen nur wenige Hundertstel - das deutsche Boot kommt auf Rang fünf hinter Ungarn, Belarus, Polen und Neuseeland.

Und dafür gibt es starken Applaus in Hof: "Melanie gehört zu einem der fünf besten Teams weltweit. Allein schon die Qualifikation für Olympia zu schaffen, war beeindruckend", freuen sich ihre Familie und Fans.

Von Olympia gleich zum nächsten Rennen

Und einige planen schon eine Reise nach Paris 2024 – falls sich die Sportsoldatin, die gleichzeitig Sonderschul-Pädagogik studiert, noch einmal der Herausforderung Olympia stellt. Melanie Gebhardt ist die erste Olympionikin aus Bayern im Renn-Kajak. Und aus Hof haben vor ihr nur die Schwimmer Gerhard Hetz und Reinhard Merkel an Olympischen Spielen teilgenommen - das ist über 50 Jahre her. Wann Melanie Gebhardt in ihre oberfränkische Heimatstadt kommt, ist momentan noch offen. Denn nach der Rückkehr aus Tokio steht nächstes Wochenende bereits die Deutsche Meisterschaft in Hamburg an.