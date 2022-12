Der Traum vom Rennfahrer: Leon trainiert für große Karriere

Es ist ziemlich kalt für den dünnen Rennanzug. Zwei Grad zeigt das Außenthermometer an der Kart-Rennstrecke im oberpfälzischen Wackersdorf. Leon zieht den Schal etwas höher über das Kinn. Die Strecke könnte am Anfang wenig Grip haben bei der Kälte, trainieren wolle er aber dennoch, sagt er. Leon ist mit seinen Eltern aus Hersbruck (Lkr. Nürnberger Land) hierher gekommen. Vater Vitalij baut einen Windschutz am Rande des Trainingsgeländes auf. Mutter Andrea stellt das Öl bereit für den schnellen Zweitakter, holt Luftdruckprüfgerät und Schraubenschlüssel aus dem Kofferraum. Ein richtig kleiner, mobiler Rennstall wie bei der Formel 1 entsteht da in wenigen Minuten. "Unsere Familie ist das Rennteam in der Box", erzählt Andrea Gil lachend, "wir sind auch die Mechaniker beim Boxenstopp."

Mit 100 Stundenkilometern im Kart unterwegs

Es klingt etwas abgedroschen, aber es stimmt: Leon hat Benzin im Blut. Fußball, Handball, Skaten, irgendwie hat alles nicht so viel Spaß gemacht, wie im Kart ordentlich Gas zu geben. Über einen Nachbarn in Hersbruck hat Leon vor drei Jahren zum ersten Mal Rennluft geschnuppert. Schnell wurde klar: Der Junge hat Talent. Es kommen die ersten Erfolge. Leon holt Titel und erste Pokale in der "Mini"-Klasse.

Sein Ziel schon jetzt: die nächst höhere Motorenklasse. Leon drückt auf den schwarzen Knopf neben seinem Sitz im Kart, der Motor springt an, es geht raus aus der Boxengasse in Wackersdorf. Erstmal ein paar langsamere Runden zum Aufwärmen für das Kart und für Leon. Das fällt ihm schwer. Der Grundschüler will sofort zeigen, was er drauf hat. Nach vier bis fünf Runden zeigt der Tacho bereits 98 km/h an. Leon zischt mit quietschenden Reifen um die Kurven, hat stets die Kontrolle über sein Gefährt.

"Ich liebe die Fliehkräfte in den Kurven, das Überholen, das ganze Racen!" Leon Gil, 9 Jahre.