Europapokal-Finale 1975: Der teuer bezahlte Sieg des FC Bayern

50 Jahre ist es her, dass der FC Bayern München seinen Titel im Europapokal der Landesmeister zum ersten Mal verteidigte. Die Partie in Paris gegen Leeds United fand den Weg in die Geschichtsbücher - aber nicht wegen des Triumphs der Münchner, sondern weil es ein Skandalspiel war.

Leeds-Spieler wollen Bayern "niederwalzen"

Leeds-Kapitän Kapitän Billy Bremner kündigte vor dem Spiel an: "Wir werden die Bayern niederwalzen." Und die Engländer machten ihre Drohung wahr. Schon in der 4. Minute musste Björn Andersson mit einer schweren Knieverletzung vom Platz getragen werden - nach einem brutalen Foul von Terry Yorath. Der Schwede fiel bis Anfang 1976 aus und erholte sich nie mehr vollständig.

Uli Hoeneß: Knieverletzung mit Folgen

Leeds ließ seine ganze englische Härte spielen. Oft traf es Uli Hoeneß. Kurz vor der Pause dann der nächste Schock für die Mannschaft rund um Kapitän Franz Beckenbauer: Der Offensivspieler musste mit einer Kapsel- und Außenbandverletzung vom Platz. Hoeneß litt lange an der Knieverletzung: "Es stellte sich heraus, dass der Meniskus nun gänzlich kaputt war. Es war der Beginn meiner gesundheitlichen Probleme." Hoeneß fand nicht mehr zur alten Stärke zurück und musste 1979 im Alter von nur 27 Jahren die Karriere beenden. "Das war die unfairste Mannschaft, gegen die ich je gespielt habe", sagte Beckenbauer.