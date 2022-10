Der Super-Sport-Sonntag im BR

Kreuzer trifft... mit Martina Ertl

Marianne Kreuzer trifft die zweimalige Ski-Weltmeisterin Martina Ertl auf der Quengeralm am Brauneck in Lenggries. Die 49-Jährige gewann in ihrer Karriere drei olympische Medaillen und stellte mit 429 absolvierten Weltcuprennen einen bis heute gültigen Weltrekord auf. Und wer weiß: Vielleicht taucht der Name Ertl bald schon wieder in den Siegerlisten auf. Denn Martinas Tochter Romy gehört zu den größten Nachwuchshoffnungen im deutschen Skiverband.