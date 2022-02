Der Süle-Knall: Hat der FC Bayern alles richtig gemacht ?

Nationalspieler Niklas Süle verlässt den FC Bayern. Das ist zunächst ein ganz üblicher Vorgang im Fußball-Buisness. Der Vertrag läuft aus, da winkt viel Handgeld bei einem Wechsel und ein stattlicher neuer Vertrag.

Dass Süle jetzt aber bei Bayerns größtem Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund unterschrieben hat, das macht die Sache nicht nur ungewöhnlich, das erhitzt die Gemüter.

Der ehemalige Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bezeichnet Süle als "brauchbaren" Spieler, der sich letztlich nicht durchgesetzt habe. Kapitän Manuel Neuer spricht dagegen ganz offen davon, dass es schlicht "alle nervt, dass er geht". Auch Trainer Julian Nagelsmann hätte ihn offenbar sehr gerne behalten.

Fehlte die Wertschätzung?

Die "Süle-Seite" sagt, Niklas geht's nicht um's Geld, davon habe er genug, die Wertschätzung bei Bayern hat einfach nicht gestimmt. Vorwürfe, die es einst auch bei den Abgängen von Jerome Boateng und Toni Kroos gegeben hatte.

Frage der Woche: Hat der FC Bayern bei Süle alles richtig gemacht?

Muss ein Spitzenverdiener überhaupt Wertschätzung erfahren oder ist das viele Geld bei den Bayern auch ein Stück weit "Schmerzensgeld". Hätten die Bayern-Verantwortlichen sich mehr um Süle bemühen sollen und: Wird Süle die Dortmunder voranbringen ?

