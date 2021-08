Olympia ist vorbei: Die deutschen Tops und Flops im Rückblick

Fußball-Resterampe und enttäuschende Teams

Deutschlands Fußballer gaben in Tokio ein trauriges Bild ab, was aber nicht nur am vorzeitigen Aus lag. Dass es einem DFB-Trainer aufgrund mangelnder Unterstützung der Klubs und Egoismus von Spielern nicht gelingt, einen Olympia-Kader mit 22 Spielern vollzukriegen, ist ein absolutes Armutszeugnis.

Doch auch in den Teamsportarten, wo Deutschland in Bestbesetzung antreten konnte, lief eigentlich alles schief. Einst Medaillengaranten, blieben die Mannschaftssportler erstmals seit Atlanta 1996 ohne Edelmetall. Am nächsten dran waren noch die Hockey-Männer, die das Spiel um Bronze verloren. Für Handballer, Beach-Teams, Basketballer, Fußballer und die Hockey-Frauen war spätestens im Viertelfinale Schluss.