Löws Assistent Marcus Sorg betreute das öffentliche Training der Nationalkicker am Montag (18.03.19) in Wolfsburg. Nur Dortmunds Kapitän Marco Reus, die Leipziger Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann und Timo Werner, Berlins Niklas Stark, die England-Legionäre Ilkay Gündogan und Leroy Sane sowie der Gladbacher Matthias Ginter standen auf dem Platz.

Gnabry soll nach Erkältung am Dienstag anreisen

Der Großteil des 23-köpfigen Kaders durfte sich nach Sonntagsspielen in der Liga noch erholen. So trainierte noch kein FC-Bayern-Spieler mit. Serge Gnabry soll nach überstandener Erkältung am Dienstag zum Team stoßen. Auch Bundestrainer Joachim Löw selbst verpasste nach einer Zahnoperation die erste Einheit.

Testspiel gegen Serbien, EM-Qualifikation gegen die Niederlande

Das Teams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft am Mittwochabend (20.45 Uhr, Liveeinblendungen auf B5 aktuell) in einem Testspiel auf Serbien. Am Sonntag beginnt die Qualifikation für die Europameisterschaft 2020: Deutschland spielt in Amsterdam gegen die Niederlande (20.45 Uhr, live in voller Länge auf B5 aktuell). Die Länderspiele sind die ersten nach Löws Bekanntgabe, dass er die FC-Bayern-Spieler Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller nicht mehr in der Nationalmannschaft berücksichtigen wird.

In einer längeren Pressekonferenz hatte Löw in der vergangenen Woche seine Beweggründe erklärt und den Kader für die bevorstehenden Länderspiele benannt.