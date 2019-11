Kandidaten-Check: Wer wird Nachfolger von Kovac beim FC Bayern?

Der Name Erik ten Hag steht derzeit in allen Kandidaten-Listen weit oben. Warum? Auch seine Trainer-Vita liest sich überschaubar. Co-Trainer-Stationen in Enschede und Eindhoven, erste Chef-Anstellung beim niederländischen Zweitligisten Deventer, dann zwei Jahre in der Regionalliga Bayern bei der 2. Mannschaft der Münchner. Nach einem weiteren Zwei-Jahres-Gastspiel in Utrecht ging Ten Hags Trainerstern erst 2017 auf. Mit den Nobodys von Ajax Amsterdam stürmte er in der Champions League 2018/19 überraschend bis ins Halbfinale, in den Niederlanden gewann er Meisterschaft und Pokal.

Ten Hag verlängerte seinen Vertrag in Amsterdam erst im Juni. Was die Wechsel- Spekulationen trotzdem forciert: In einem TV-Interview sagte Ajax-Sportdirektor Marc Overmars, dass man sich beim Interesse großer Klubs nicht querstellen werde. "Man muss doch realistisch sein. Wenn solche großen Vereine auf einen zukommen, dann werden wir uns das immer anschauen", so Overmars.

BR24-Sport-Einschätzung: Ten Hag ist ein Trainer nach dem Gusto der Bayern-Bosse. Er steht für attraktiven Angriffsfußball der niederländischen 4-3-3-Schule, die trotz aller System-Versuche bei den Bayern ja irgendwie immer noch mit Nuancen gespielt wird - seit der Ära Louis van Gaal (2009-2011). Fraglich bleibt aber, ob die Bayern schon wieder Lust auf Experimente haben. Nach dem 48-jährigen Kovac mit bis dahin überschaubaren Erfolgen (ein Pokalsieg mit Frankfurt) der 49-jährige Ten Hag, der seinen Amsterdam-Lauf erst einmal nach München bringen müsste? Unwahrscheinlich.

Allegri, Mourinho, Wenger - die internationale Elite