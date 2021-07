Der neue Boss ist da: Bühne frei für Bayern-Chefcoach Nagelsmann

Julian Nagelsmann hat heute beim deutschen Rekordmeister als einer der jüngsten FCB-Chefcoaches aller Zeiten nach Sören Lerby, der 1991 als 33-Jähriger ein Jahr bei den Bayern ran durfte, und Reinhard Saftig, der 1983 mit 31 Jahren für drei Spiele als Zwischenlösung einsprang, übernommen.

Auch ohne Titel als Chefcoach selbstbewusst

Nagelsmann hatte sich Anfang der Woche bereits auf dem Gelände der Münchner an der Säbener Straße umgeschaut und dabei mit einem T-Shirt mit einem Schriftzug Boss seinen Anspruch auf die Führungsrolle an der Seitenlinie unterstrichen. Ob er FC Bayern kann, wird sich zeigen. Am Selbstbewusstsein fehlte es dem gebürtigen Landsberger schon als gerade Mal 27-jähriger Coach bei Hoffenheim nicht. Sein Motto am 4.4. 2017 vor dem 27. Spieltag mit dem Duell der TSG 1899 gegen den FC Bayern: "Scheiß da nix, dann feid da nix."