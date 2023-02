Der Kampf der Großmeisterinnen

Für Elisabeth Pähtz hätte der Start in den FIDE Women’s Grand Prix besser laufen können. Auf den Auftaktsieg gegen ihre Landsfrau Dinara Wagner folgten eine Niederlage und drei Unentschieden. Elf Partien wird sie insgesamt bei dem Turnier in München spielen.

Zwölf Spielerinnen treten in den zwei Wochen gegeneinander an und sammeln Punkte. Die zwei Besten, die am Ende die meisten Punkte haben, spielen dann in einem Kandidatinnenturnier gegeneinander. Die Gewinnerin davon fordert die amtierende Weltmeisterin, Ju Wenjun aus China, heraus.

Schach kostet eine Menge körperliche Kraft

Mit 38 Jahren zählt Pähtz, die den höchsten Schachtitel "Großmeister" trägt, zu den älteren Teilnehmerinnen beim FIDE Women’s Grand Prix. Um sich fit zu halten, fährt die deutsche Nummer eins jeden Tag eine Stunde Fahrrad. Während einer Schachpartie verbrennt sie viele Kalorien. Die ständige Konzentration über eine Spielzeit von bis zu sechs Stunden verlangt eine Menge körperliche Kraft, sagt die Schach-Großmeisterin.

Wachsende Aufmerksamkeit für Schach freut Pähtz

Große Ambitionen habe sie allerdings nicht mehr. Sie habe in ihrer Karriere viel erreicht. Über die wachsende Aufmerksamkeit der Frauen-Schachturniere freut sich Pähtz sehr. Es laufe in die richtige Richtung. Und für ein paar Jahre wird Pähtz weiterhin unter den jungen Spielerinnen mitmischen.