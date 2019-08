"Der Kader ist viel zu dünn" - Einschätzungen zum FC Bayern

Reicht der aktuelle Kader des FC Bayern für drei Wettbewerbe?

Nein, das ist tatsächlich das ganz große Problem. Der FC Bayern hat momentan 17 Feldspieler, darunter junge Spieler wie Jann-Fiete Arp oder Alphonso Davies, der wechselwillige Jérôme Boateng sowie Neuzugang Lucas Hernandez für über 80 Millionen Euro. Hernandez hat aber noch gar nicht gespielt und ist immer noch im Aufbautraining.

Das kann schnell schief gehen, wie etwa bei Serge Gnabry, der sich am Dienstagabend beim Audi Cup verletzt hat. Einen Tag später verletzte sich dann noch Kingsley Coman. Wenn diese Spieler längerfristig ausfallen, dann sieht es ganz schlimm aus. Ich habe Niko Kovac beobachtet bei der Verletzung von Kingsley Coman und konnte sehen, dass ihm das überhaupt nicht gefallen hat. Er hat einfach kaum Spieler, durch die er die Verletzten ersetzen könnte. Der Kader ist Moment viel zu dünn - nicht qualitativ, aber vor allem quantitativ.

Heiß gehandelt seit Wochen wird Leroy Sané und dann ging am Mittwoch noch das Gerücht um, wonach der Leverkusener Angreifer Leon Bailey verpflichtet wird. Wie realistisch ist, dass einer der beiden künftig für die Bayern spielen könnte?

Zum Fall Bailey: Man muss dem Trainer glauben und wenn Niko Kovac sagt, dass es nicht wahr ist, dann kann man ihm das auch abnehmen. Man weiß beim Fußball am Ende nie, wie sich Dinge entwickeln. Dass das mit Bailey aber eine totale Ente ist, ist anscheinend wahr.

An Leroy Sané hingegen sind die Bayern wirklich dran, sie wollen nur nicht mehr darüber reden. Es gab wohl auch Kritik von Manchester, weil die Bayern etwas zu forsch vorgegangen seien. Grundsätzlich muss man sagen: Das Bild, das der FC Bayern im Moment bei der Außendarstellung bezüglich der Verpflichtungen seiner großen Neuzugänge abgibt, ist sehr, sehr schwach.

Am Mittwoch im Audi Cup standen auch sehr viele Nachwuchsspieler auf dem Platz. Wer sind denn die Kandidaten, die vielleicht auch für die Profi-Mannschaft infrage kommen?

Allein aufgrund der Kaderstärke wird es in dieser Saison definitiv nicht ohne Einsätze von Fiete Arp und Alphonso Davis gehen. Davis spielte schon in der Bundesliga. Fiete Arp und auch die anderen jungen Spieler haben gezeigt, dass sie gut drauf sind. Sie sind top in Form, alle technisch toll ausgebildet, aber ihnen fehlen fünf bis zehn Kilo auf den Rippen. Wenn die während des Spiels einen Stoß kriegen, dann fliegen die wie ein Blatt Papier einfach über den Platz.