Der Jahn in Kiel: SSV-Trainer Selimbegovic stört das viele Lob

Bild

Er bekommt Gänsehaut vom vielen Lob: SSV Jahn Regensburg-Trainer Mersad Selimbegovic will trotz zweier Siege in Folge nichts hören von einem perfekten Saisonstart. Am Samstag tritt sein Team in Kiel an.

© BR

Bildrechte: dpa-Bildfunk/Armin Weigel