27.08.2021, 12:42 Uhr

Der israelische Volkstanz Rikud HaAm: gut für Körper und Seele

Rikud HaAm – so heißt der israelische Volkstanz, ein Kreistanz, der in Israel aber auch in anderen Ländern wie Ungarn und Australien getanzt wird. Der Tanz spielt eine große Rolle bei religiösen und nationalen Festen. Er macht Spaß und hält fit.