Der FV Illertissen wirft 1860 München aus dem Toto-Pokal

Der FV Illtertissen lässt sich auf dem Weg zur geplanten Titelverteidigung auch nicht vom TSV 1860 München aufhalten. Der Tabellen-17. der Regionalliga Bayern besiegte im Viertelfinale des Landespokals den Drittligisten TSV 1860 München mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Maurice Strobel in der 14. Minute.

Für den FVI war es Spiel eins nach der Entlassung von Trainer Marco Konrad. Für Konrad saß gegen die Löwen erstmals Sven Ackermann, der Trainer der Landesliga-Mannschaft, auf der Bank. Was für ein Einstand!

ATSV Erlangen kickt 1. FC Schweinfurt 05 raus

Auch dem ATSV Erlangen gelang die Riesenüberraschung: Die Franken, die in der Bayernliga Nord spielen, schlugen den Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 im Elfmeterschießen mit 6:5.

Schweinfurt gibt 2:0-Führung aus der Hand

Wie erwartet, begannen die Gäste aus Schweinfurt mit viel Tempo und lagen bereits nach der 14. Minute durch Benjamin Hadzic vorne. Mit seinem zweiten Saisontor erhöhte der 23-jährige Stürmer nur 13 Minuten später auf 2:0.

Im sofortigen Gegenzug schaffte Lucas Markert den Anschlusstreffer für die Erlanger. In der 84. Minute gelang Sebastian Döring der Ausgleich. Das entscheidende Elfmeterschießen konnten die Hausherren für sich entscheiden, weil Lukas Aigner und Kristian Böhnlein auf Schweinfurter Seite verschossen und beim ATSV nur Nico Geyer vergab.

Ingolstadt besiegt Eichstätt im Elfmeterschießen

Der FC Ingolstadt 04 kam gerade nochmal mit einem blauen Auge davon. Der Drittligist konnte sich beim VfB Eichstätt aus der Regionalliga Bayern erst im Elfmeterschießen mit 6:5 durchsetzen. Die Schanzer gingen früh in Führung: Pascal Testroet traf in der 19. Minute zum 1:0. Die Hausherren hielt trotzdem gut dagegen und schafften in der 76. Minute den vielumjubelten Ausgleich. Bis zum Ende der regulären Spielzeit blieb es beim 1:1.

Die Mannschaft von Trainer Markus Mattes unterlag den Schanzern erst im Elfmeterschießen mit 5:6 und verpasste damit den Einzug ins Halbfinale. Zum Unglücksraben avancierte Deniz Erten, der den entscheidenden Elfmeter an den Pfosten setzte. Das Team von Rüdiger Rehm steht damit im Halbfinale des Landespokals.

Würzburger Kickers gewinnen gegen DJK Vilzing mit 7:6

Im reinen Regionalliga-Duell zwischen den Würzburger Kickers und der DJK Vilzing hatten die Hausherren am Ende die Nase vorn. Nach 90 Minuten stand es 0:0, so dass auch in dieser Partie das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Und dieses glich einer Achterbahn der Gefühle. Letztlich konnten die Unterfranken einen 7:6-Sieg bejubeln und die Oberpfälzer mussten die Heimreise mit einer Niederlage antreten.

Das ist der Toto-Pokal-Wettbewerb

Der Toto-Pokal-Wettbewerb wird in Bayern bereits seit 1998 ausgespielt. Dabei geht es nicht nur um Prestige und einen großen Pokal, sondern auch um einen Startplatz in der lukrativen 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs – inklusive der garantierten Prämien in Höhe von rund 210.000 Euro aus den Vermarktungserlösen.

Titelverteidiger FV Illertissen

Namensgeber des bayerischen Verbandspokals ist der langjährige Partner des Bayerischen Fußball-Verbands. Amtierender Titelträger ist der FV Illertissen, der sich im Endspiel mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen den Ligakonkurrenten TSV Aubstadt durchgesetzt hatte. Im Vorjahr gelang Aubstadt übrigens der Coup mit einem Sieg gegen 1860 München.