Der fränkische Mölders? Schweinfurts Stürmer Adam Jabiri

Am Samstag empfängt der FC 05 Schweinfurt die Mannschaft von Viktoria Aschaffenburg zum unterfränkischen Derby in der Regionalliga Bayern. Für die Schweinfurter wäre ein Sieg enorm wichtig, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Denn aktuell rangieren die Schnüdel mit acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayreuth nur auf Tabellenplatz fünf. Einer, der entscheidend dafür sein könnte, den Traum der Schweinfurter vom Aufstieg in die Dritte Liga doch noch zu verwirklichen, ist Stürmer Adam Jabiri.

Die Ruhe vor dem Tor

Der Sohn eines spanischen Vaters und einer marokkanischen Mutter führt aktuell die Torjägerliste der Regionalliga Bayern an. Und das mit 37 Jahren. Er ist sogar noch ein Jahr älter, als Sascha Mölders, der legendäre Stürmer von 1860 München in der Dritten Liga und er trifft aktuell wie am Fließband. 16 Tore und 12 Vorlagen hat Jabiri diese Saison schon auf dem Konto. "Mit Mölders verbindet mich vielleicht, dass ich gelernt habe, geduldig zu sein. Ich weiß, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen es nicht so gut läuft. Dann darf man sich nicht verrückt machen lassen", sagt Jabiri.

Bundesliga in Hoffenheim

In der Saison 2017/18 wurde Jabiri mit 28 Treffern schon einmal Torschützenkönig in der Regionalliga Bayern. In seinem Fußballerleben hat der gebürtige Kitzinger schon einige Stationen hinter sich gebracht. Er hat unter anderem beim FC Heidenheim, Rot-Weiß Erfurt oder Wormatia Worms gespielt. Für die TSG Hoffenheim hat er sogar ein Bundesliga-Spiel absolviert. Dabei war er ursprünglich eigentlich gar kein Stürmer. In den Juniorenmannschaften von SSV Kitzingen, FC Iphofen oder den Würzburger Kickers hat er noch im Mittelfeld gespielt und wurde irgendwann zum Mittelfeldspieler umgeschult.

Zielspieler im Sturm

Jabbo, wie ihn alle seine Teamkollegen liebevoll nennen, ist bescheiden. Er will eigentlich nie im Rampenlicht stehen. Dabei hätte er mit seiner phänomenalen Torquote das eine oder andere Lob sicher verdient. Für Trainer Tobias Strobl ist der bullige Stürmer unersetzlich. "Ohne ihn würde das wichtigste Stück in unserem Team fehlen. In der Hälfte des Gegners ist Jabiri unser absoluter Zielspieler und ich hoffe, dass er noch eine Weile so gut performt wie jetzt", sagt der Trainer über seinen Stürmer.

Zukunft als Architekt

Nächstes Jahr wird Adam Jabiri 38 Jahre alt. Ob er dann noch eine Saison in Schweinfurt dranhängt, will er kurzfristig entscheiden. Das hängt von seiner Fitness und seinem Torhunger ab, sagt er. Und ob der Verein ihn dann noch will. Die Weichen für die weitere Zukunft hat er längst gestellt. In Erfurt hat Jabiri Architektur studiert und arbeitet jetzt schon in Teilzeit in einem Architektenbüro in Schweinfurt. Aktuell träumt der Torjäger aber immer noch vom Aufstieg mit seiner Mannschaft in die Dritte Liga. Damit das gelingt, muss der Stürmer aber wohl noch einige Tore schießen.